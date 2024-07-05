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У бегемотов нашли способность взлетать

Фото: Unsplash

Необычное открытие сделали в британском Королевском ветеринарном колледже.

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании провели исследование, которое показало, что бегемоты способны ненадолго и невысоко взлетать во время бега. Это открытие было сделано благодаря студентке профессора эволюционной биомеханики Джона Хатчинсона, которая снимала бег бегемотов на курорте в Северном Йоркшире.

После изучения материала и других видео с гиппопотамами, ученые обнаружили, что большую часть времени на суше эти животные передвигаются рысью, одновременно отрывая от земли то переднюю левую и заднюю правую лапы, то переднюю правую и заднюю левую. Это позволило ученым сделать вывод о способности бегемотов ненадолго взлетать. Исследование Хатчинсона и его команды может помочь в изучении эволюции движений крупных животных.

Ранее сообщалось, что в Камеруне семеро человек погибли после нападения бегемота на их каноэ.

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