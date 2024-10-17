Британская подводная лодка HMS Trooper пропала без вести во время выполнения секретной миссии — в октябре 1943, на борту было 84 члена экипажа.
Греческие эксперты наконец-то смогли определить судьбу пропавшей подлодки времен Второй мировой войны.
Обломки субмарины HMS Trooper обнаружили к северу от греческого острова Донуса, спустя более восьми десятков лет поисков. Этот регион, который принадлежит Икарийскому морю, славится штормовыми ветрами и сильными течениями, которые осложняют поиск.
Подводная лодка, имеющая обозначение N91, пропала в октябре 1943 года уже после завершения секретной миссии. Экипажу предстояло доставить трех греческих агентов сопротивления на западное побережье Греции — к острову Каламос. После успешного завершения операции подлодка осталась в Эгейском море, чтобы продолженить патрулирование. Она должна была вернуться в Бейрут 17 октября, но этого не произошло – все 84 члена экипажа пропали без вести. Долго считалось, что HMS Trooper затонул, нарвавшись на немецкие мины около острова Лерос.
Греческий эксперт по подводному плаванию Костас Токтаридес потратил много времени и сил, чтобы разрешить загадку, связанную с исчезновением субмарины. По словам эксперта, всё это время подлодку искали не в том месте: её пытались обнаружить гораздо восточнее. Считается, что последний раз подводную лодку видели 14 октября 1943 года, но Токтаридес изучил военный отчёты и посчитал, что она могла затонуть ещё раньше этой даты, среди оккупированных греческих островов к западу от изначально предполагаемого района поисков.
Он оказался прав – скорее всего свидетели перепутали N91 с другой подводной лодкой. Команда компании Токтаридеса по подъему подводных объектов Planet Blue использовала бортовой гидролокатор, который создает подробную карту морского дна, отражая звуковые импульсы, и дистанционный управляемый аппарат (ROV) «Super Achille» под водой. 3 октября 2024 года обломки HMS Trooper обнаружили в районе Икарийского моря на глубине 253 метров.
Судя по характеру повреждений, подлодка действительно могла быть подорвана в результате столкновения с немецкой морской миной – обнаруженные обломки представляли из себя три большие разорванные части. Открытый люк командной рубки также говорит о том, что скорее всего в момент столкновения с миной лодка проплывала по поверхности.
Исследователи не рискнули тревожить военное захоронение – однако для семей погибших успешное завершение многолетних поисков стало значимым моментом. Капитан из Королевского флота Великобритании Ричард Рэйт — его отец лейтенант Джон Рэйт был командиром Trooper — выразил надежду, что обнаружение обломков корабля принесет близким погибших долгожданное успокоение.
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