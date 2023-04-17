У берегов Италии обнаружен затонувший набатейский храм

Этот народ долгое время был в союзе с Римом, а затем стал частью Римской империи.

Подводные археологи, проводившие поиски недалеко от западного средиземноморского побережья города Поццуоли в центральной Италии, обнаружили остатки затопленного 2000-летнего набатейского храма, посвященного их богу Душаре. В частности, они нашли два римских мраморных алтаря, которые связывают храм с периодом, когда набатеи свободно жили на Флегрейском полуострове в 200 км к югу от столицы Италии, на территории, полностью контролируемой Римской империей.

Набатеи были арабской племенной группой, кочевавшей в пустынях Аравийского полуострова в первые несколько столетий первого тысячелетия. Но как только они заключили между собой достаточно союзов, чтобы основать собственное королевство, они начали оседать и заниматься торговлей.

Набатейское царство заключило добровольный союз с Римом в конце первого века до нашей эры, официально создав ассоциацию, которая просуществовала в течение следующих нескольких столетий.

Известно, что община набатеев процветала в ныне затопленном древнем городе Путеоли, который располагался рядом с современным Поццуоли (и, как можно догадаться, дал ему имя). В эпоху Римской империи Набатейское царство решило закрепиться на итальянском побережье, и Путеоли были наиболее привлекательными для торговли, потому что это был крупнейший торговый порт в римском Средиземноморье.

Обнаружение религиозного комплекса среди затонувших руин подтверждает, что набатеи продолжали чтить своего бога Душару после того, как они поселились на римской территории, по крайней мере, какое-то время.

Обломок набатейского храма Фото: The Ministry of Culture of Italy

Реклама

В 106 году нашей эры римский император Траян послал свои армии, чтобы аннексировать все земли Набатейского царства, и ему это удалось. Впервые за тысячу лет набатейцы потеряли свою независимость. С этого момента на их культурные обычаи оказывалось сильное влияние со стороны. В результате они отказались от своего языка в пользу греческого, а затем полностью отвергли Душару, обратившись в христианство.

Набатейцы приобрели репутацию одаренных и талантливых людей с богатой культурой и навыками, необходимыми для производства множества популярных торговых товаров. Их расписная керамическая посуда особенно ценилась и распространялась по всему региону вдоль проложенных ими торговых путей. Даже после того, как их земли были захвачены Траяном и их королевство было превращено в римскую провинцию Аравию Петрейскую, набатеи продолжали доминировать в торговле в регионе.

Открытие римских мраморных алтарей представляет собой кульминацию совместного археологического исследовательского проекта, начатого в конце 2021 года.

«Древние Путеоли открыли нам еще одно из своих сокровищ, что свидетельствует о богатстве и обширности торговых, культурных и религиозных обменов в Средиземноморском бассейне в древнем мире», – Дженнаро Санджулиано, министр культуры Италии.

Это не первое обнаруженное свидетельство присутствия набатеев в Путеоли. В XVIII веке археологи нашли алтарь и две культовые площадки, исследуя подводные руины затонувшего города.

Там они нашли надпись, которая идентифицировала это место как «Святое для Душары». Этому божеству поклонялись исключительно набатеи, что позволило подтвердить их присутствие в древнеримском портовом городе. Очередное доказательство набатейского присутствия было обнаружено примерно в то же время, когда археологи раскопали большой бюст Душары недалеко от Поццуоли.