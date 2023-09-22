У берегов Швеции нашли старейшую в Европе артиллерийскую пушку

Она изготовлена из литого медного сплава.

Пушку обнаружил дайвер-любитель на глубине 20 метров в Балтийском море у побережья шведского города Марстранд. Исследователи выяснили, что она затонула в результате кораблекрушения в XIV веке. Остатки заряда в пороховой камере указывают на то, что пушка была полностью заряжена и готова к бою, когда она опустилась на морское дно.

«Благодаря сохранившимся остаткам заряда стало возможным использовать радиоуглеродное датирование, чтобы установить возраст находки. Результаты исследования показывают, что пушка в Марстранде, вероятно, датируется XIV веком, что делает ее одним из старейших артиллерийских орудий, когда-либо найденных в Европе», – Стаффан фон Арбин, морской археолог из Гетеборгского университета.

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Исследователи применили передовые методы 3D-сканирования и провели комплексный химический анализ состава металла пушки. Их анализ показал, что пушка была отлита из медного сплава, содержащего примерно 14% свинца и лишь незначительные количества олова.

Ученые отмечают, что состав этого сплава не идеален для отливки пушек. Весьма вероятно, что если бы пушка подвергалась интенсивной и длительной эксплуатации, она бы треснула и вышла из строя.

Вид сбоку (A), сверху (B), спереди (C) и сзади (D) пушки в Марстранде – на основе 3D-данных, собранных с помощью портативного лазерного сканера Фото: Staffan von Arbin

«Ясно, что человек, отливавший пушку, не обладал необходимыми знаниями и пониманием свойств различных медных сплавов. Это показывает, что благородное искусство пушечного литья в то время еще не было полностью освоено и что производство во многом основывалось на методе проб и ошибок», – объясняет Фон Арбин.

Исследователям удалось определить происхождение материалов, использованных при производстве пушки. Медная руда, вероятно, была получена из современной Словакии, а свинец, скорее всего, был привезен либо из Англии, либо из приграничного региона между Польшей и Чехией.

В XIV веке порт Марстранд играл ключевую роль важнейшего центра коммерческой морской торговли, соединяющего Западную Европу с регионом Балтийского моря. Он также служил театром войн, конфликтов и пиратских нападений, часто наносящих тяжелые потери прибрежным общинам.