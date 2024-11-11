У чернобыльских лягушек обнаружили удивительные способности

Темп их старения оказался аналогичным особям из других мест.

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Международные исследователи выяснили, что лягушки, обитающие в чернобыльской зоне отчуждения, обладают устойчивостью к радиации, которая не способствует ускоренному старению. Темп старения восточных лягушек (Hyla orientalis) в зонах с повышенным радиационным фоном оказался аналогичным тем, что наблюдаются у особей из незагрязненных территорий.

Более того, уровень кортикостерона, гормона стресса, остался стабильным даже при воздействии радиации. Для проведения исследований ученые оценили уровень накопленной радиации в окружающей среде, а также содержание цезия и стронция в тканях лягушек. В течение 2016–2018 годов проводились экспедиции, в ходе которых собирались данные о более чем 200 самцах восточной лягушки из разных участков зоны отчуждения.

Анализ проводился в полевой лаборатории, где возраст лягушек определялся по кольцам на костях, а скорость старения — по длине теломер. Полученные результаты свидетельствуют о том, что современная радиация в Чернобыле не оказывает существенного негативного влияния на здоровье лягушек, подтверждая значимость данной зоны как безопасного укрытия для представителей дикой природы.

Ранее сообщалось, что ученые из университета Южной Каролины (Колумбия, США) нашли у собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, уникальные изменения ДНК, существенно отличающие их от всех существующих пород.