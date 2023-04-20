У детских мумий в Египте обнаружилась анемия

Это заболевание обычно связано с недоеданием.

Дети, жившие в Древнем Египте, могли страдать хронической анемией из-за недоедания — к такому выводу пришла команда палеопатологов и медицинских экспертов из Германии, Италии и США. Они изучили при помощи компьютерного томографа 21 древнеегипетскую детскую мумию из музеев Европы. 12 мумий принадлежали мальчикам, 7 — девочкам, а еще в двух случаях пол ребенка установить не удалось.

Возраст покойных колебался от года до 14 лет. Анализ детских скелетов показал, что семеро из них при жизни страдали от хронической гемолитической или железодефицитной анемии. На это указало паталогическое утолщение костей свода черепа — типичный признак анемии.

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Зачастую анемия развивается из-за недостаточного или неполноценного питания. При этом из-за снижения выработки красных кровяных телец мозг, кости и другие органы получают нехватку кислорода. Пациенты с анемией страдают от внутренних кровотечений и хронических инфекций, связанных с ослаблением иммунной системы.

Специалистам, просканировавшим скелеты детей из Древнего Египта, сложно сказать, что привело к их смерти. Но не исключено, что анемия, как минимум, сократила детские жизни. При этом у одного из изученных детей ученые нашли признаки талассемии — наследственного заболевания, при котором организм не вырабатывает гемоглобин. Вероятнее всего, именно из-за этой генетической болезни ребенок скончался, не дожив до года.

Ранее сообщалось, что неповрежденная мумия возрастом 2300 лет, которая хранилась в подвале каирского музея, содержит 49 золотых амулетов 21 типа с полусотней драгоценных камней — это выяснили ученые-египтологи.