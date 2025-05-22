У древней мумии из Анд нашли уникальные татуировки

Их краска состоит из редких природных компонентов.

Специалисты из Италии, Германии и Франции выявили редчайшие татуировки на теле мумифицированной женщины из Анд, жившей в XIII-XIV столетиях. Данная находка, ныне хранящаяся в музее Туринского университета, стала объектом подробного научного исследования, включавшего применение передовых технологий вроде инфракрасной спектроскопии, рентгеновского флуоресцентного и рамановского анализов.

Выяснилось, что на коже женщины присутствуют еле различимые символы: тонкие полоски на щеке и характерный рисунок в виде буквы S на запястье. Примечательно, что краска для тату состояла из редких природных компонентов — магнетита и пироксена, в отличие от традиционного угля, часто используемого древними культурами. Данный случай стал первым известным примером использования таких минералов для росписи тела.

Несмотря на отсутствие ясного понимания значения нанесенных изображений, исследователи полагают, что такие знаки могли свидетельствовать о принадлежности обладательницы к элитарному слою общества или ее роли в сакральных практиках.

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Когда люди начали украшать себя татуировками? Зарождение истории татуировок можно проследить по различным артефактам – от египетских мумий до статуэток с гравированными узорами. Практика занесения красящих пигментов под кожу существует со времен первобытного общества. Еще Чарльз Дарвин отмечал: «Нельзя назвать ни одной большой страны, от полярных областей на севере до Новой Зеландии на юге, где бы туземцы не татуировались». Один из самых известных примеров – мумия древнего человека Этци, которой более 5300 лет. На его теле было обнаружено 57 (а позже и все 61) татуировок в виде линий и крестов. Рисунки на коже Этци – самое древнее свидетельство практики татуировок. Теперь доподлинно известно, что уже тогда люди делали разрезы и втирали в них смесь красящих пигментов вроде угля с разными травами. Для чего они это делали и носили эти древнейшие тату какие-либо значения или нет – пока что остается под вопросом. Но в отношении Этци есть догадки. Большинство линий сосредоточены на позвоночнике, коленях и ногах, что совпадает с традиционными точками акупунктуры (одно из направлений традиционной китайской медицины).

Ранее сообщалось, что ученые в Судане обнаружили на теле давно покойного человека татуировку с отсылками на Иисуса Христа. Захоронению, раскопанному на кладбище возле средневекового монастыря, 1300 лет.