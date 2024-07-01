У древних египтян были проблемы с осанкой. Всё из-за сидячей работы

Больше всего у писарей из Древнего Египта были поражены правые ключица и кость плеча.

Профессия писаря в Древнем Египте считалась престижной, но судя по последним исследованиям – довольно вредной, так как приводила к проблемам с суставами и позвоночником.

В новом анализе, опубликованном в журнале Scientific Report, археологи изучили скелеты 69 взрослых мужчин, захороненных между 2700 и 2180 веком до нашей эры в Абусирском некрополе.

Тридцать из этих мужчин были писарями, и как можно догадаться, большинство проблем наблюдалось именно у них. В первую очередь они страдали от остеоартроза, болезни при которой суставы разбухают и теряют свою подвижность. Из-за монотонной административной работы, включавшей в себя многочасовые письменные задания в стране, где в основном все были безграмотные, у профессиональных писарей больше всего страдали правая ключица и верхняя часть правой руки в месте соединения с плечевой впадиной.

«Должностные лица с навыками писца принадлежали к элите того времени и составляли костяк государственной администрации», – пояснила соавтор исследования Вероника Дуликова, египтолог из Чешского института Египтологии факультета искусств Карлова университета в Чешской Республике. «Поэтому они были важны для функционирования и управления всей страной».

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На древнеегипетских изображениях писарей в основном можно заметить в положении со скрещенными ногами, на коленях, или стоящими на одном, левом колене, при этом их правая нога остаётся согнутой и держит на себе папирус. Деформации, соответствующие этим позам, и заметили учёные. В отличии от других изученных скелетов, у служащих наблюдались проблемы с правой бедренной костью в месте соединения с коленом, довольно необычные углубления в обоих коленных чашечках, а также «приплюснутая поверхность кости в нижней части правой лодыжки».

Помимо специфических рабочих поз древних «офисных работников», исследователи также заметили известные нам проблемы: во время выполнения задач писари горбились, а значит больше всего от их работы страдали позвонки в верхней части спины.

«В типичном рабочем положении писца голова должна была быть наклонена вперед, а позвоночник согнут, что изменяло центр тяжести головы и создавало нагрузку на позвоночник», — рассказала ведущий автор исследования Петра Брукнер Гавелкова, антрополог из Отдела антропологии Национального музея в Праге.

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Также в отличии от других мужчин, у писарей наблюдались натруженные челюсти и кости больших пальцев правой руки – скорее всего это было связано с тем, что им приходилось жевать концы стеблей тростника или камыша, которыми писали в то время, чтобы приспособить их для работы.

«Наше исследование показывает, что длительное пребывание в положении сидя со скрещенными ногами или на коленях, а также повторяющиеся задачи, связанные с письмом и регулировкой перьев камыша во время писцовой деятельности, вызывали экстремальную перегрузку челюсти, шеи и плеч», – заключили авторы в исследовании.