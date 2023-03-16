У какого динозавра была самая длинная шея?

По словам исследователей, длина шеи травоядного гиганта Mamenchisaurus sinocanadorum достигала 15 метров.

Известный как Mamenchisaurus sinocanadorum, динозавр топтал просторы Восточной Азии и других частей мира более 160 миллионов лет назад. Его шея длиной 15,1 метра была более чем в шесть раз длиннее шеи современных жирафов!

«Похоже, что Mamenchisaurus sinocanadorum с 15-метровой шеей может быть рекордсменом среди всех остальных динозавров – по крайней мере, до тех пор, пока не будет обнаружено что-то более длинное», – Эндрю Мур, палеонтолог из Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке.

M. sinocanadorum принадлежит к динозаврам-завроподам. Окаменелости животного были впервые обнаружены в Китае в 1987 году в породах возрастом 162 миллиона лет. Доктор Мур и его коллеги повторно изучили образцы в рамках своего исследования, документирующего разнообразие и эволюционную историю динозавров.

Команда стремилась выяснить, как завроподам удалось развить такие длинные шеи и большие тела, не рухнув под собственным весом. Хотя M. sinocanadorum известен палеонтологам только по нескольким костям шеи и черепа, ученым удалось реконструировать его размер и форму с помощью полных скелетов его ближайших родственников.

Анализ показал, что у M. sinocanadorum была шея длиной примерно 15,1 метра, самая длинная из всех известных завропод.

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«Мамэньсизавры важны для науки, потому что они раздвинули границы возможного в плане длины шеи и были первой линией завропод, сделавшей это», – Эндрю Мур.

С помощью компьютерной томографии исследователи выяснили, что кости позвоночника M. sinocanadorum были легкими и полыми, а воздушные полости занимали почти три четверти объема. По словам исследователей, такие кости обычно встречаются у мелких птиц.

Ученые объясняют: чтобы компенсировать легкие кости, у M. sinocanadorum были стержнеобразные «ребра» на шее длиной около четырех метров, которые помогали ему сохранять устойчивость. Затем исследователи выдвинули гипотезу о том, как эти существа могли вдыхать воздух в свои легкие.

«Как и у всех других динозавров-заdропод, у мамэньсизавра был сложный дыхательный аппарат, который включал не только легкие, но и многочисленные воздушные мешки, похожие на воздушные шары. Они были связаны с легкими и трахеей, но распространились по внутренней части шеи, груди и живота животного.

В совокупности эти воздушные мешки имели гораздо больший объем, чем легкие, и даже проникали внутрь костей. Это дополнительное пространство помогло этим гигантским завроподам перемещать большие объемы воздуха по длинной дыхательной трубе, которая пролегала внутри их необыкновенной шеи», – говорит соавтор исследования из Лондонского музея естественной истории Пол Барретт.

Хотя сейчас считается, что у M. sinocanadorum была самая длинная шея, это не самый большой динозавр. Этот титул носит Patagotitan mayorum. Патаготитан – одно из крупнейших известных существ, которые когда-либо жили на планете. Считается, что его длина составляла 37,5 метра, а вес – около 57 тонн.