У какого зверя больше всего хромосом?

Белобрюхого панголина превзошла только боливийская щетинистая крыса.

У самки белобрюхого панголина (Manis tricuspis) нашли 114 хромосом — это больше, чем у любого другого млекопитающего (за исключением боливийской щетинистой крысы, которая может похвастаться 118 хромосомами).

Это открытие сделали ученые Калифорнийского университета (Лос-Анджелес, США), которые впервые реконструировали геном трех видов млекопитающих из отряда Pholidota. Панголины – это уникальные чешуйчатые млекопитающие ящеры. Белобрюхий панголин оказался рекордсменом по количеству хромосом среди так называемых лавразиатериев — плацентарных млекопитающих, общий предок которых жил на суперконтиненте Лавразия.

Внешне панголины напоминают чешуйчатых броненосцев. Когда-то зоологи считали их родственниками, но теперь выделяют ящеров в самостоятельный отряд, который генетическими узами связывают с хищными. На планете нет никого похожего на них.

К отряду Pholidota относятся яванский, китайский и белобрюхий панголины. Последний — самый маленький из всех: длина его тела составляет 37-44 сантиметра, длина хвоста — 40-50 сантиметров, а вес — 1,8-2,4 килограмма. Верхняя сторона головы, спины, боковые стороны, внешняя поверхность конечностей, а также хвост белобрюхого панголина покрыты темно-коричневой чешуей. При этом кожа на незащищенном брюхе животного окрашена в белый цвет, из-за чего этот вид и получил свое название.

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Если у самок белобрюхих панголинов в клетках оказались 114 хромосом, то у самцов — 113. Генетический анализ также показал сокращение полногеномной гетерозиготности, которая указывает на генетическое разнообразие внутри популяции по сравнению с китайскими и яванскими панголинами.

В Калифорнийском университете отметили, что генетический анализ может помочь отследить и составить карты браконьерской активности ради сохранения уникальных белобрюхих панголинов, которые находятся под угрозой исчезновения.

На самом деле все восемь видов панголинов – четыре в Африке и четыре в Азии – находятся под угрозой вымирания, и виной тому черный рынок.

Мясо панголинов употребляют в пищу жители Западной и Центральной Африки, а также некоторые коренные народы Южной и Юго-Восточной Азии. Части их тел используются в традиционной медицине Ганы, Нигерии, ЮАР и ряда других африканских стран. А во Вьетнаме и Китае мясо панголинов считается деликатесом. Но на грани вымирания они оказались из-за чешуи.

Как правило, высушенная и измельченная в порошок чешуя панголинов добавляется в традиционные китайские снадобья. Ей приписывают целый ряд целебных свойств – так, считается, что она стимулирует лактацию у матерей и приносит облегчение при артрите и ревматизме. Чешую можно найти на медицинских рынках по всей Азии, в том числе во Вьетнаме, Таиланде, Лаосе и Мьянме.

Ранее сообщалось, что генетики Мишель Милинкович и Рори Купер из Женевского университета в Швейцарии превратили чешую в перья, изменив всего несколько генов у цыплят.