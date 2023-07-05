У клещей нашли сверхспособность

Статические заряды позволяют насекомым летать по воздуху.

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Иксодовые клещи могут перемещаться и охотиться при помощи статического электричества — к таким выводам пришли ученые из Европы. Ранее науке было известно, что насекомые во время охоты «караулят» своих жертв на ветках или траве, а затем присасываются к ним.

Однако выяснилось, что при появлении заряженных электродов рядом с иксодовыми клещами те способны перелетать по воздуху к своим жертвам. Специалисты выяснили, что обычного уровня статического заряда — к примеру, на одежде при движении, перьях или мехе — хватает для того, чтобы клещ переместился на несколько сантиметров.

Ранее сообщалось, что специалисты Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли и описали три новых вида клещей, способных переносить целый ряд заболеваний, включая чуму и лихорадку. Ученые отметили, что эти паразиты распространены в Сибири и в Монголии.