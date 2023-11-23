У кулона Тутанхамона оказалось внеземное происхождение

Желтое стекло для него образовалось из-за удара метеорита о Землю.

Международная группа ученых выяснила, что желтое стекло, из которого был сделан кулон знаменитого древнеегипетского фараона Тутанхамона, имеет внеземное происхождение — оно образовалось в ливийской пустыне, Великом Песчаном море, из-за удара метеорита о поверхность Земли. Такое стекло в пустыне находят с давних пор, а сейчас эксперты решили тщательно изучить его образцы.

Их рассмотрели при помощи современной технологии просвечивающей электронной микроскопии: она позволяет рассматривать даже мельчайшие частицы материала, размеры которых в 20 тысяч раз меньше толщины листа бумаги.

Реклама

«В этом стекле есть мелкие минералы, различные типы оксида циркония. Они состоят из химических элементов, атомы которых образуют правильную трехмерную упаковку», — рассказали специалисты.

Ученые обнаружили, что в желтом стекле из ливийской пустыни содержится очень редкий полиморф, известный как орто-II, который образуется при очень высоком давлении, на уровне около 130 тысяч атмосфер. Исследователи пришли к выводу, что такое стекло могло образоваться лишь в двух случаях — при ударе метеорита или взрыве атомной бомбы.

Ранее сообщалось, что Большой сфинкс в Гизе (Египет) может быть рукотворен лишь отчасти — к таким неожиданным выводам пришла команда исследователей из Нью-Йоркского университета.