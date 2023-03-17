У Леонардо да Винчи обнаружили кавказские корни

Но это не точно.

Итальянский историк обнаружил сенсационные документы. Они предполагают, что мать одного из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения Леонардо да Винчи похитили в Черкесии и продали в рабство. Если верить документам, мать да Винчи по имени Катерина была похищена и вывезена из своего дома у Черного моря.

Если эти документы правдивы, это будет означать, что великий Леонардо да Винчи – итальянец лишь наполовину.

«Мать Леонардо была черкесской рабыней. Она была вывезена из ее дома в Кавказских горах, несколько раз продана и перепродана в Константинополе, а затем в Венеции, прежде чем, наконец, попала во Флоренцию, где она встретила молодого нотариуса Пьеро да Винчи, ставшего отцом Леонардо», – Карло Вечче, профессор итальянской литературы в Университете «L’Orientale» в Неаполе.

Изучение семейной истории да Винчи затруднено, потому что до сих пор можно было отследить только родословную его отца. Другие исследователи предполагают, что мать да Винчи была сиротой и жила в заброшенном фермерском доме, когда встретила Пьеро да Винчи.

Но единственным достоверно известным фактом о семье знаменитого деятели эпохи Возрождения до сих пор являлся тот, что его родители не были женаты и он родился вне брака в тосканском селении Анкиано близ города Винчи, в семье Пьеро да Винчи и женщины по имени Катерина.

Вечче обнаружил ранее неизвестные документы, проводя исследования в Государственном архиве Флоренции. Среди них латинская грамота, подписанная Пьеро и датированная 2 ноября 1452 года, которая освободила Катерину из рабства. Годом ранее, в 1451 году, Катерина познакомилась с Пьеро после того, как флорентиец купил ее для работы кормилицей в чужом доме.

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«Нотариус, освободивший Катерину, был тем же человеком, который любил ее, когда она еще была рабыней, и от которого у него родился этот ребенок», – Карло Вечче.

Вечче добавил, что, по его мнению, Пьеро был эмоционален при написании документа, допустив небольшие ошибки, которые могли бы выдать его нервозность, поскольку иметь любовную связь с чужой рабыней в то время считалось преступлением.

Не все историки верят этой версии. Мартин Кемп, почетный профессор истории искусств Оксфордского университета, считает, что Катерина – это обычное имя для рабынь, насильственно обращенных в христианство, поэтому документы могут относиться к кому-то другому.

«Карло Вечче – прекрасный ученый. Удивительно, что он опубликовал свои документы в контексте вымышленного отчета. Я все еще придерживаюсь мысли, что это была крестьянка Катерина ди Мео – сирота из города Винчи, и это не такая скандальная история, как если бы она была рабыней», – говорит Кемп.