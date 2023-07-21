У палеонтологов праздник: в США нашли кладезь окаменелостей динозавров

Возраст сотни найденных окаменелостей – примерно 115 миллионов лет.

Аргентинский геолог, переехавший в Балтимор год назад, обнаружил целый «парк динозавров» площадью около 1,5 гектара в городе Лорел. Там же ранее была найдена берцовая кость длиной почти метр, которая, как полагают ученые принадлежала акрокантозавру (Acrocanthosaurus) – хищному динозавру, жившему в нижнемеловую эпоху на территории современных США.

Вскоре после этого несколько других окаменелостей динозавров были обнаружены на костном ложе, которое покоится на месте исчезнувшей реки. Ученые поясняют, что термин «костное ложе» используется палеонтологами для описания скоплений костей по крайней мере одного вида животных в определенном геологическом слое.

Другие найденные окаменелости включали зуб астродона (Astrodon johnstoni), а также хвостовой позвонок травоядного завропода длиной от 18 до 21 метра. Среди находок также оказалась бедренная кость маленького теропода, дальнего родственника тираннозавра, плотоядного динозавра размером с курицу.

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Палеонтолог Мэтью Каррано из Смитсоновского института объяснил, что костные остатки динозавров крайне редко находят на востоке США, поэтому это уникальная находка. Обычно в этом регионе ученым удается найти одну-две кости в одном и том же месте и в одно и то же время – а тут палеонтологов ждёт целая россыпь потенциально значимых находок и богатая почва для исследований – буквально.

Каррано добавляет, что это открытие является самой значительной кладезью костей динозавров, которая была найдена на восточном побережье за последние 150 лет.