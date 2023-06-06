У побережья Германии нашли город из древних легенд – он на дне океана

Археологи впервые нанесли на карту затерянный город Рунгхольт.

Старая легенда гласит, что когда-то процветающий город, который сейчас находится у побережья северной Германии, был поглощен Северным морем за одну ночь после сильного шторма в наказание за грехи его жителей. Согласно фольклору, среди грехов: пьянство и выставление напоказ богатства.

Согласно той же легенде, конец города пришел на Рождество, когда банда молодых пьяниц попыталась заставить священника совершить причастие свиньи в местной гостинице. Священник пошел в церковь, молился и просил Бога наказать юношей. Он покинул город на следующий день, и вскоре после этого разразился сильный шторм, стерший Рунгхольт с лица земли. В средневековых легендах звук его колокольни можно было услышать из глубин Северного моря.

Пока некоторые историки задавались вопросом, существовал ли город когда-либо в реальности, археологи в ходе новых исследований обнаружили следы затопленного города в Ваддензе – заливе Северного моря между Западно-Фризскими островами и северной частью Нидерландов.

Археологи из Университета Кристиана-Альбрехта в Киле обнаружили примерно 1,9 км средневековых курганов вокруг острова, ныне известного как Зюдфаль, после картографирования этого места с помощью геофизической разведки.

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«Останки поселений, скрытые под илистыми отмелями, сначала локализуются и наносятся на карту на обширной территории с использованием различных геофизических методов, таких как магнитная градиометрия, электромагнитная индукция и сейсмика», – Деннис Уилкен, геофизик из Кильского университета.

Согласно исследованию, новые находки включают гавань, фундамент большой церкви и дренажные системы. В пресс-релизе говорится, что исследования приливных отмелей продолжают «выявлять новые важные находки» и обеспечивают беспрецедентное понимание жизни жителей Северной Фризы.

Однако археологам приходится спешить, поскольку в морских условиях затопленный город продолжает разрушатьс.

«Остатки средневековых поселений уже сильно разрушены эрозией и часто обнаруживаются только как негативные отпечатки. Поэтому нам срочно нужно активизировать исследования», – говорит Ханна Хадлер из Института географии Университета Майнца.