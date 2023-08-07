У побережья Израиля нашли меч крестоносца, погнутый в сражении

Новое рентгеновское изображение меча показывает, что он был поврежден во время боя.

Водолазы обнаружили средневековое оружие, лезвие которого имеет длину почти 88 сантиметров и ширину – 4,6 сантиметра. Это произошло еще в 2021 году во время подводной археологической экспедиции. Поскольку меч был сильно покрыт наслоениями, сперва учёные не могли узнать об артефакте практически ничего.

Впрочем, те самые морские отложения и сохранили оружие. С помощью рентгеновских лучей исследователи смогли неинвазивно изучить первоначальные очертания меча, посмотрев сквозь слои конкреций. Оказалось, что оружие, получившее название «меч Нью-Ям», относится к XII-XIII векам.

Рентген показал, что лезвие погнуто. Мечи, поврежденные во время битвы, могут быть возвращены в первоначальную форму позже. Но этот меч затонул неисправленным – это навело археологов на мысль о том, что он был поврежден во время крестовых походов.

«Меч использовал воин-крестоносец, поселившийся в стране после Первого крестового похода в 1099 году. Учитывая кровопролитные сражения, происходившие в стране между крестоносцами и мусульманами, мы могли ожидать найти больше таких мечей. На практике мы в основном находим только их фрагменты. На данный момент в стране найдено семь мечей этого периода, большинство из них обнаружены в море. Мечи обычно не выбрасывались, но с годами, когда они перестали использоваться, металл перерабатывался для других целей», – Яков Шарвит, директор отдела морской археологии Управления древностей Израиля (IAA).

Реклама

В то время мечи считались ценным оружием, и они были одним из самых ценных вещей крестоносцев. Так что потеря одного из них в море во время сражения точно была некстати и могла быть даже фатальной.

«Меч был частью личного снаряжения рыцаря или воина. Это было основное оружие в рукопашном бою в те времена. Мечи требовали выделки из качественного железа и поэтому были дорогими. Кроме того, бой на мечах требовал тренировки и практики, поэтому в сражениях принимали участие только дворяне и профессиональные воины», – отмечает археолог из IAA Йоппе Госкер.

Хотя сканирование морского дна рядом с местом, где был найден меч, не выявило никаких человеческих останков, исследователи не удивятся, если владелец оружия покоится там же.