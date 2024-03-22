У побережья Таиланда нашли новый вид акул-призраков

Грудные плавники этих рыб напоминают оборки из перьев.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Хосе обнаружили новый вид рыб-химер, также известных как акулы-призраки или рыбы-крысы, в Андаманском море у побережья Таиланда. Самца химеры нашли на глубине 775 метров в ходе донного траления. Длина его тела составляет 51 сантиметр, из которых 32% приходится на голову. Рыба отличается широкими грудными плавниками, напоминающими оборки из перьев.

По мнению специалистов, они позволяют химерам маневрировать по дну со скалистым рельефом. Новый вид химер получил название Chimaera supapae и стал 54-й известной разновидностью данного семейства. Его назвали в честь ученой из Таиланда Супап Монколпрасит, посвятившей свою жизнь изучению хрящевых рыб.

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Химеры или химеровые — одни из наиболее древних хрящевых рыб, доживших до наших дней. Они появились около 300-400 миллионов лет назад — значительно раньше, чем возникли первые динозавры. Химеровые являются родственниками акул и скатов и редко попадаются людям на глаза, предпочитая скрываться на глубинах от 500 метров и больше. Эти рыбы питаются червями и другими донными организмами, ориентируясь в кромешной тьме благодаря большим глазам.

Ранее сообщалось, что ученые в Японии обнаружили почти полную окаменелость древнего морского монстра — мозазавра — размером с большую белую акулу.