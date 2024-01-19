У психопатов указательный палец короче безымянного: странная теория ученых

А у вас как?

Ученые из Исследовательского центра Шарля-Ле Мойна в Квебеке заявили, что люди, у которых безымянный палец длиннее указательного, с большей вероятностью имеют психопатические наклонности. Они утверждают, что психопатия может иметь «биологические корни». Об этом пишет издание Daily Mail.

В исследовании, опубликованном в Journal of Psychiatric Research, были изучены руки 80 участников. 44 из них до этого диагностировали расстройство, связанное с употреблением амфетамина (AUD), антисоциальное расстройство личности (ASPD) или то и другое, а 36 здоровых участников вошли в контрольную группу.

Исследователи тщательно изучили правые руки участников и провели несколько психологических тестов, в том числе тесту на определение типов личности. Результаты выявили четкую связь между более низким соотношением 2D:4D (безымянный палец длиннее, чем указательный) и антисоциальными чертами, а также более высокими баллами по личностным тестам.

Предыдущие исследования показали, что на длину пальцев влияет количество тестостерона и эстрогена, воздействию которых подвергается плод в утробе матери. Более высокий уровень тестостерона приводит к более низкому соотношению 2D:4D, тогда как более низкий уровень тестостерона приводит к более высокому соотношению 2D:4D.

«Чем больше у взрослого участника было признаков психопатологии, тем больше казалось, что этот человек подвергался воздействию более высоких концентраций тестостерона и более низких концентраций эстрогена в пренатальный период жизни», – Серж Бранд, ведущий автор исследования.

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Фото: Daily Mail

Однако Бранд также подчеркивает, что низкое соотношение 2D:4D не является верным индикатором психопатии.

Он добавил: «Важно понимать, что соотношение длин пальцев как показатель конкретного воздействия пренатальных половых стероидов не следует воспринимать как необратимую судьбу человека».

Проще говоря, мужчины, как правило, имеют и так более длинные безымянные пальцы из-за повышенного уровня тестостерона во время развития. Результаты также показали, что мужчины, как правило, имеют более низкое соотношение 2D:4D, чем женщины, вне зависимости от каких-либо психопатических тенденций.

Из-за связи с уровнем тестостерона ученые считают, что длинный безымянный палец, который превосходит указательный, также может указывать на потенциальные успехи в спорте как у мужчин, так и у женщин.