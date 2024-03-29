У синиц нашли способности к вежливости

При помощи особых жестов самки пропускают самцов вперед.

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Японские ученые обнаружили у синиц способность к символической жестикуляции. Специалисты обратили внимание, что птицы, образующие пары и гнездящиеся в дуплах деревьев, совершают мелкие быстрые движения крыльями, когда хотят проявить вежливость и пропустить своего партнера вперед.

Таким образом синицы определяют порядок входа в гнездо, причем чаще всего жесты вежливости проявляют самки, пропуская самцов. В прошлом способность использовать жесты вежливости как важный элемент общения приписывали исключительно человеку. Однако наблюдение за синицами показало, что это не так. Теперь японские ученые намерены выяснить, какие еще животные используют язык тела при невербальном общении.

Ранее ученый из Токийского университета (Япония) рассказал про своего коллегу, который год носил гигантскую птичью голову ради того, чтобы подружиться с синицами.