У собак и хозяев синхронизируются мозговые импульсы

Уникальная связь устанавливается благодаря зрительному контакту.

Китайские исследователи обнаружили удивительную синхронизацию мозговых импульсов у собак и их хозяев. Это первый официально подтвержденный пример такого рода «нейронного резонанса» между разными биологическими видами, достигнутого благодаря зрительному контакту, хотя ранее подобные эксперименты проводились также с лошадьми.

С использованием метода неинвазивной электроэнцефалографии (ЭЭГ) специалисты изучили мозговую активность биглей и их владельцев. Выяснилось, что при взаимодействии собаки с человеком их мозговые волны начинают координироваться, особенно в зонах, ответственных за внимание. Чем крепче эмоциональная связь между питомцем и его хозяином, тем сильнее проявляется этот нейронный резонанс.

Тем не менее, у собак с мутациями в гене Shank3, играющим важную роль в создании нейронных связей, синхронизация оказалась менее заметной. Однако в процессе экспериментов введение лизергиновой кислоты позволило временно увеличить концентрацию внимания у таких животных и частично восстановить нарушенную нейронную связь с их владельцами.

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Ученые подчеркивают значимость зрительного контакта в формировании нейронного взаимодействия между человеком и собакой. Эти находки обогащают наше понимание межвидового общения и могут послужить основой для разработки новых стратегий, направленных на улучшение взаимопонимания и качества взаимодействия между людьми и животными.

Ранее ученые выяснили, насколько сильно собаки любят людей.