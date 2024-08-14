У вашей микроволновки есть собственный микробиом

Несмотря на уверенность многих людей в том, что прогревание продуктов в СВЧ-печи может победить все бактерии, учёные заключили, что это далеко не так.

Исследователи проанализировали микроволновки из жилых домов, офисных помещений и лабораторий, чтобы прийти к пугающему выводу – этот бытовой прибор может быть носителем собственного микробиома, где обитают даже экстремофилы — микро-существа, переживающие самые дикие условия, включая радиацию. Правда, выборка была небольшой – всего 30 микроволновых печей.

Изучив содержимое десятков приборов, учёные выявили 101 штамм микроорганизмов. Из них, например, жители наших кожных покровов из рода Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus, которые в основном заселяют домашние кухонные приборы. А также знаменитые возбудители пищевых расстройств: Klebsiella и Brevundimonas.

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Конечно, самыми «разнообразными» в плане микробиома оказались микроволновые печи в лабораториях. Именно там были обнаружены экстремофилы, которые, скорее всего, смогли пережить микроволновое излучение, повышенную температуру и сухость в этих приборах благодаря своей эволюционной приспособляемости. Но что именно происходит с ними из-за чрезмерного приспособленчества к микроволновкам в течение длительного времени, ещё предстоит узнать.

В целом, исследование показало, что старое утверждение «микроволновка убивает всё» не стоит брать на веру. Как всегда, лучшим способом борьбы с патогенами может оказаться своевременная чистка бытовых приборов – а то мало ли что там может завестись.