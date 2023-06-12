авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июньский фототурнир: Начало голосования!
Июньский фототурнир: Начало голосования!

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июньский фототурнир: Начало голосования!
Июньский фототурнир: Начало голосования!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Почему жителям Помпеев был не нужен стоматолог

Фото: Nathan O'Nions/Flickr.com
Фото: Andrew Mason/Flickr.com
Фото: Andrew Mason/Flickr.com
Фото: Chris Williamson/Flickr.com
Фото: lhourahane/Flickr.com
Фото: lhourahane/Flickr.com

Ученые все еще изучают жителей Помпеев, погибших во время извержения Везувия в 79 году. Например, уже известно, насколько здоровыми они были.

Первые раскопки легендарного города, погребенного под слоем вулканического пепла, начались в середине XVIII века. Спустя столетия найденные во время археологических работ тела стали консервировать – заливать гипсом. Этот метод позволяет сохранить точную позу и черты лица погибших.

С конца XX века в городе ведутся реставрационные работы; при этом часть территории Помпеев еще не раскопано. Но уже собранный материал ставит перед учеными много задач. Об одной из них как-то рассказали итальянские специалисты, решившие узнать о диете и здоровье жителей Помпей. Установлено, например, что зубы у горожан находились в прекрасном состоянии.

Ученые объясняют это большим количеством фтора, который содержится в вулканической почве вокруг древнего города и, соответственно, в воде. Кроме того, помпейцы не употребляли лишний сахар, получая его только из фруктов.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023