Почему жителям Помпеев был не нужен стоматолог

Ученые все еще изучают жителей Помпеев, погибших во время извержения Везувия в 79 году. Например, уже известно, насколько здоровыми они были.

Первые раскопки легендарного города, погребенного под слоем вулканического пепла, начались в середине XVIII века. Спустя столетия найденные во время археологических работ тела стали консервировать – заливать гипсом. Этот метод позволяет сохранить точную позу и черты лица погибших.

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С конца XX века в городе ведутся реставрационные работы; при этом часть территории Помпеев еще не раскопано. Но уже собранный материал ставит перед учеными много задач. Об одной из них как-то рассказали итальянские специалисты, решившие узнать о диете и здоровье жителей Помпей. Установлено, например, что зубы у горожан находились в прекрасном состоянии.



Ученые объясняют это большим количеством фтора, который содержится в вулканической почве вокруг древнего города и, соответственно, в воде. Кроме того, помпейцы не употребляли лишний сахар, получая его только из фруктов.