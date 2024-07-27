У зубов комодских варанов обнаружили удивительное свойство

Такой особенности нет ни у одного другого позвоночного на Земле.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона сделали открытие: зубы комодских варанов имеют железные наросты вдоль режущих кромок. Специалисты утверждают, что ни у одного другого позвоночного на Земле не было обнаружено такой высокой концентрации железа, сосредоточенной на кончиках зубов, что делает их прочнее.
Палеонтолог Аарон Леблан подчеркнул, что у комодских варанов изогнутые, зазубренные зубы, позволяющие им разрывать и кусать добычу, как это делали плотоядные динозавры. Ученые хотят использовать это сходство, чтобы узнать больше о том, как питались хищные динозавры, и было ли в их зубах железо, как у комодских варанов.
Комодские вараны, также известные как комодские драконы, являются самыми крупными из существующих на Земле ящеров. Они могут достигать трех метров в длину и весить около 100 килограммов.
Ранее сообщалось, что в Индонезии комодский варан целиком проглотил кабана — предположительно, добыча рептилии в этот момент уже была мертва.
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