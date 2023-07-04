Уборщик в лаборатории случайно уничтожил плоды 20-летних исследований

Он выключил морозильную камеру, в которой хранились важные образцы для исследований.

Согласно новому иску, поданному Политехническим институтом Ренсселера (RPI) в Нью-Йорке, уборщик случайно уничтожил результаты более чем двух десятилетий исследований, когда выключил морозильную камеру, содержащую бесценные клеточные культуры.

В иске утверждается, что Джозеф Херрингтон, работавший в компании Daigle Cleaning Systems Inc., выключил морозильную камеру, в которой была установлена температура -80 градусов по Цельсию (работник сослался на звуковой сигнал тревоги как на «раздражающий»).

RPI подал иск против Daigle Cleaning Systems Inc, потребовав от компании выплаты не менее миллиона долларов США в качестве возмещения ущерба, а также процентов и любых других компенсационных убытков. В иске говорится, что клеточные культуры и другие образцы исследования хранились в камере около 20 лет.

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14 сентября 2020 г., до вмешательства Херрингтона, профессор Ренсселера доктор К.В. Лакшми и ее команда заметили, что сработала сигнализация морозильной камеры, а температура упала до -78 градусов по Цельсию. Лакшми, отвечавшая за исследование, обратилась к производителю морозильной камеры с просьбой о срочном ремонте, но компания сообщила ей, что из-за пандемии работы не могут быть завершены до 21 сентября.

Лакшми и ее команда определили, что культуры будут в безопасности до тех пор, пока морозильник не будет отремонтирован, но в качестве меры предосторожности установили защитную коробку на розетку морозильной камеры. В иске говорится, что команда также разместила уведомление на морозильной камере, написанное заглавными буквами: «Этот морозильник издает звуковой сигнал, поскольку он находится в ремонте. Пожалуйста, не перемещайте и не отключайте его. Уборка в этом месте не требуется. Вы можете нажать кнопку отключения звука сигнализации и удерживать ее в течение 5-10 секунд, если хотите отключить звук».

В иске говорится, что дворник признался в регулировке автоматического выключателя, но сделал это, потому что он якобы думал, что «важные выключатели были отключены», и намеревался включить их, но вместо этого по ошибке выключил их.

В иске говорится, что RPI не обвиняет непосредственно Херрингтона, но имеет претензии к компании Daigle Cleaning Systems Inc, которая не сумела должным образом обучить своего сотрудника.