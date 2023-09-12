Ученые близки к искоренению малярии

Исследователи говорят, что малярийные комары скоро перестанут убивать людей.

Исследователи из Испании обнаружили у комаров естественные бактерии, которые могут сыграть ключевую роль в борьбе с малярией. Штамм, получивший название TC1, нашелся в желудках насекомых-кровососов и может остановить процесс передачи болезни укушенному.

При наличии штамма ТС1 комары становятся неспособными переносить особо опасную форму малярии, от которой ежегодно умирает более 600 тысяч человек. Возбудителем малярии является паразит Plasmodium, которого комары передают человеку вместе с укусом.

Исследования показывают, что бактерия TC1 может помочь снизить количество случаев заболевания примерно на 15 процентов в течение следующих трех лет. Всё потому, что комары, зараженные бактериями, больше не являются переносчиками паразита ни на каких стадиях своего жизненного цикла. Учёные обнаружили это совершенно случайно, когда пытались «заразить» комаров малярией, а те упорно не распространяли болезнь. У этой группы и открыли бактерию ТС1.

«TC1 как совершенно новый подход к борьбе с малярией имеет потенциал для дальнейшего снижения огромной нагрузки малярией в эндемичных странах. Бактерии могут помочь спасти жизни миллионов детей. Такие открытия, как бактерия TC1, имеют огромный потенциал для Африки. Мы надеемся предоставить жизнеспособное решение, которое можно будет легко применить в полевых условиях для контроля и предотвращения передачи малярии, что может оказать глубокое влияние на общественное здравоохранение», – Абдулай Диабате, ученый из Института исследований и наук в Буркина-Фасо.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2021 году почти половина населения мира подвергалась риску заболевания малярией. В этом году было зарегистрировано около 247 миллионов случаев заболевания, из которых около 619 тысяч закончились смертельным исходом.

Симптомы малярии включают усталость, затрудненное дыхание, пожелтение кожи и аномальное кровотечение. Дети, беременные женщины и люди с ВИЧ подвергаются наибольшему риску тяжелого течения заболевания. Почти треть всех смертей, зарегистрированных в 2021 году, случились в Нигерии, но эксперты все больше обеспокоены тем, что болезнь быстро распространяется в других частях мира.

Глобальное потепление может привести к увеличению количества комаров-переносчиков болезней в Китае, Южной Америке и странах Африки к югу от Сахары. Было обнаружено, что TC1 эффективен в снижении передачи малярии у двух наиболее распространенных типов комаров, встречающихся в Африке и Индо-Иранском регионе.

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Когда ученые ввели TC1 в колонии комаров в контролируемых условиях, насекомые не пострадали от бактериальной инфекции, зато перестали распространять малярию. Исследование показало, что бактерия не передавалась человеку, когда комар питался его кровью.

Профессор Том Черчер из Имперского колледжа Лондона, который участвовал в исследовании, сравнил это открытие со случайным открытием пенициллина Александром Флеммингом.

«Он просто оставил окно открытым, что-то влетело внутрь и загрязнило его оборудование. Эта аналогия очень похожа на наше открытие. Ученым не удалось намеренно заразить комаров, но затем они провели хорошую научную работу и выяснили в чем дело, и вот где мы находимся. Так что это было совершенно случайно», – сказал Черчер.