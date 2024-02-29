Ученые гадают, почему древние римляне не сталкивались с болезнью Альцгеймера

Ученые задались вопросом, почему.

Исследователи из Калифорнии просмотрели множество классических текстов о здоровье человека, написанных между VIII веком до нашей эры и III веком нашей эры, и обнаружили на удивление мало упоминаний о когнитивных нарушениях у пожилых людей.

По мнению Калеба Финча, изучающего механизмы старения в Университете Южной Калифорнии, и историка Стэнли Берштейна из Калифорнийского государственного университета, тяжелая потеря памяти могла быть чрезвычайно редким последствием старения более 2000 лет назад. И это не потому, что древние римляне и греки не доживали до глубокой старости.

Хотя средняя продолжительность жизни до нашей эры составляла примерно половину нынешней, возраст 35 лет вряд ли считался «старым» для того времени. Средний возраст смерти в Древней Греции был, по некоторым оценкам, ближе к 70 годам, а это означает, что половина общества жила еще дольше. Считается, что сам Гиппократ, знаменитый греческий врач и так называемый отец медицины, умер в возрасте 80-90 лет.

Возраст в настоящее время известен как наибольший фактор риска развития деменции: сегодня примерно треть всех людей старше 85 лет страдают от этого заболевания. Число диагнозов старше 65 лет удваивается каждые пять лет.

Потеря памяти – весьма распространенная особенность старения в современном мире, но так было не всегда. В древнем прошлом Финч и Бурштейн не нашли ни одного упоминания о потере памяти в медицинских трудах Гиппократа, его более поздних последователей или даже Аристотеля.

В греческих текстах IV и III веков до нашей эры старость ассоциировалась со многими симптомами физического упадка, включая глухоту, головокружение, бессонницу, слепоту и расстройства пищеварения. Но, судя по доступной литературе, расстройства когнитивного состояния не были серьезной проблемой.

«Мы не нашли никаких эквивалентов современным сообщениям о случаях [болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций]. Ни одно из этих древних описаний когнитивных потерь нельзя считать данными клинического уровня в современном понимании», – пишут исследователи.

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Результаты исследования позволяют предположить, что сегодняшняя эпидемия деменции, с которой сталкиваются многие страны мира, вполне может быть продуктом современной жизни. Действительно, недавние исследования связали деменцию и ее наиболее распространенный подтип, болезнь Альцгеймера, с сердечно-сосудистыми проблемами, загрязнением воздуха, питанием и неблагополучными районами городской среды, которые являются распространенными недугами современности.

Однако в древние времена снижение умственных способностей было исключительным делом. По словам исследователей, во времена Аристотеля и Гиппократа лишь в нескольких текстах упоминаются симптомы, которые могли указывать на раннюю или среднюю стадию болезни Альцгеймера, без упоминания о серьезных потерях памяти, речи или мышления.

Даже римский государственный деятель Цицерон не упомянул потерю памяти в своих текстах о «четырех злах» старости, что позволяет предположить, что даже в середине I века до нашей эры она все еще оставалась необычным симптомом старости.

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Лишь когда Финч и Бурштейн добрались до исторических текстов I века нашей эры, ученые обнаружили хоть какое-то упоминание о потере памяти в связи с возрастом. Первый такой случай был записан Плинием Старшим, умершим в 79 году н.э., и описывает известного сенатора и оратора в Риме, который с возрастом забыл свое имя.

Во II веке личный врач римского императора, греческий врач Гален, писал о людях, которые, по-видимому, не могли узнать ни себя, ни своих друзей. К тому времени загрязнение воздуха было широко распространено в Имперском Риме, а воздействие свинца из кухонных сосудов и водопроводной системы все более распространялось.

Такие факторы могли подвергнуть население большему риску болезни Альцгеймера, вызвав необычные симптомы старости, которые редко наблюдались в более далекие времена, предполагают Финч и Берштейн.

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Без дополнительных данных невозможно сказать, почему тяжелые симптомы деменции чаще встречаются в записях Римской империи, чем в древней Греции. Тот факт, что сегодня существуют общества людей, в которых уровень деменции составляет менее процента, подтверждает теорию о том, что факторы окружающей среды могут влиять на снижение когнитивных функций больше, чем старение.

У современных племен боливийской Амазонии заболеваемость деменцией на 80 процентов ниже, чем в США или Европе. Их мозг, похоже, не стареет, как у людей в других странах мира, а их образ жизни основан не на индустриализации или урбанизации, а на традиционных методах ведения сельского хозяйства и добывания пищи.

Финч и Берштейн теперь призывают к «более широкому исследованию» истории деменции в древние времена, чтобы выяснить, когда и почему серьезные потери памяти впервые начали проявляться у пожилых людей.