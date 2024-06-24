Ученые исследовали загадочное существо, которое обладает сверхспособностями

Уникальный многоклеточный паразит Henneguya salminicola не нуждается в кислороде.

Учёные продолжают изучать уникального многоклеточного паразита Henneguya salminicola, который не нуждается в кислороде.

Ещё в 2020 году группа исследователей решила приглядеться к существу, которое чем-то напоминает медузу и часто обитает внутри лососей. Результаты были поразительными.

Оказалось, что многоклеточное H. Salminicola, принадлежащее к типу книдарий, или стрекающих – так же, как кораллы и медузы — утратило митохондриальный геном. То есть фактически паразит живет жизнью, для которой не нужен кислород.

Потребность усваивать кислород появилась начала развиваться на Земле более 1,45 миллиардов лет назад. Согласно теории, симбиоз бактерий и прокариот-хозяев привел к возникновению митохондрий, которые есть почти в каждой клетке нашего организма (кроме эритроцитов). Именно они отвечают за клеточное дыхание через расщепление молекул кислорода и синтеза АТФ (аденозинтрифосфата), наделяющего организм энергией.

Давно известно, что многие одноклеточные организмы смогли приспособиться к жизни в среде с низким содержанием кислорода. Они создали элементы, заменившие им митохондрии, тем самым обеспечив себе анаэробное дыхание без использования O 2 .

Но только H. Salminicola можно назвать единственным многоклеточным организмом, которое подпадает под определение «животное» и при этом не нуждается в кислороде.

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Используя метод флуоресцентной микроспории и другие манипуляции, учёные узнали, что паразит утратил набор генов необходимый для репликации митохондрий, а значит – и способность к аэробному дыханию.

Да, H. Salminicola как и одноклеточные организмы сумел развить элементы, заменившие ему митохондрии, но даже они оказались довольно уникальны для организмов, которым не нужен кислород.

Фото: Caroline Attwood for Unsplash

В целом своей судьбой паразит продемонстрировал тенденцию на генетическое упрощение – его предок был свободной ни от кого не зависящей медузой, а самому ему для выживания приходится подселяться к лососям, да ещё и порождать внутри рыбы несимпатичные кисты.

Тем не менее, по словам исследователей, некоторые его приспособления остались довольно сложны – они даже немного напоминают жалящие клетки их предков-медуз. Только H. Salminicola использует их не для того, чтобы парализовать своих жертв и отпугнуть врагов, а именно для того, чтобы прицепиться к хозяину.

При этом H. Salminicola существо довольно безобидное, как для рыб, так и для людей.