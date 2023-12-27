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Ученые измерили массу бозона Хиггса с рекордной точностью

Фото: Thomas Cizauskas / flickr.com

Большой адронный коллайдер

Исследователи не устают изучать загадочную частицу.

Бозон Хиггса – элементарная частица и последняя недостающая часть Стандартной модели, описывающей фундаментальные силы и частицы во Вселенной.

Подсчитав огромное количество столкновений протонов с помощью Большого адронного коллайдера (БАК), физики постарались наиболее точно измерить массу самой важной и неуловимой частицы. 

Впервые опубликованные в июле, последние измерения относятся к четырехлетнему периоду, когда, по прогнозам, около 9 миллионов частиц бозона Хиггса были произведены на БАК, крупнейшем и самом мощном коллайдере частиц в мире. Но экспериментально наблюдалась лишь небольшая часть этих бозонов. 

Тем не менее, международной команде исследователей, работавших над экспериментом ATLAS, этого было достаточно, чтобы получить наиболее точные измерения массы бозона Хиггса. В то время как массы других частиц в Стандартной модели физики могут быть выведены из теории, ученым приходится относительно слепо проводить эксперименты, чтобы определить массу бозона Хиггса.

Такие точные измерения важны, учитывая их важность для понимания других взаимодействий частиц. Текущие измерения массы Хиггса показали, что он в три раза легче, чем предполагают модели.

Исследователи объединили несколько измерений массы, основанных на распаде частицы, с более точными калибровками, чтобы получить массу бозона Хиггса. Так они получили значение в 125,11 гигаэлектронвольт (ГэВ) с погрешностью 0,11 ГэВ. 

«Этот результат на данный момент представляет собой наиболее точное измерение массы бозона Хиггса, достигая точности 0,09 процента по этой фундаментальной величине», – пишут ученые.

Более точные измерения помогают физикам проверять предсказания Стандартной модели физики элементарных частиц и обнаруживать возможные отклонения – если они существуют. Несмотря на эти последние измерения, физики так и не определили свойства бозона Хиггса – даже близко.

Во-первых, бозон Хиггса на самом деле не появляется каждый раз с одной и той же массой, а скорее имеет разброс возможных масс, который физики называют его «шириной». Но получая все более и более точные оценки массы бозона Хиггса, физики приближаются к ответу на некоторые трудные вопросы о загадочной частице, такие как: взаимодействует ли бозон Хиггса сам с собой так, как предсказывает Стандартная модель? И как он взаимодействует с другими частицами?

А там подоспеют и другие вопросы, над которыми ученые ломают головы: существуют ли различные версии бозона Хиггса, которые мы еще не открыли, и может ли бозон стать ключом к пониманию темной материи – загадочного вещества, которое наполняет Вселенную, но которое никто никогда не видел. 

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