Ученые изучили мумию предка Бориса Джонсона: выяснилось, что она умерла не от сифилиса

Это прабабушка бывшего премьер-министра Великобритании в шестом поколении.

20 октября 1975 года рабочие проводили раскопки в церкви Барфюссер, бывшем средневековом францисканском монастыре, когда перед капеллой обнаружили могилу с кирпичными стенами, в которой находились два хорошо сохранившихся гроба.

Один из них был сделан из елового дерева, внутри была обнаружена мумия женщины, ее левая рука держала правую выше запястья. Эта мумия настолько хорошо сохранилась, что ее ногти и волосы остались нетронутыми.

Эксперты Базельского музея естествознания изучили ДНК хорошо сохранившейся мумии и идентифицировали ее как труп Анны Катарины Бишофф, умершей в 1787 году в возрасте 68 лет. Кроме того, анализ современных образцов ДНК определил, что она была предком бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Место в костеле, где было обнаружено захоронение Фото: Adrian Michael / CC by SA 3.0

Реклама

Выяснилось, что Бишофф похоронили в склепе под церковью Барфюссер, которая была зарезервирована как место захоронения богатых семей в Базеле XVIII века. Однако до сих пор причина ее смерти связывалась с венерическим заболеванием. Новое исследование показывает, что это предположение неверно.

В 1976 году антрополог Бруно Кауфманн исследовал мумию и определил наличие сульфида ртути в легких Бишофф. Хотя это химическое вещество в конечном итоге убило женщину, оно также предотвратило полное разложение тела. Кроме того, атмосферные условия внутри гроба и могильной камеры замедляли микробную активность, что способствовало сохранению трупа. Поскольку ртутная ингаляционная терапия была методом лечения сифилиса, историки медицины 1970-х предположили, что она умерла от этой болезни, связанной с беспорядочными половыми связями.

Сейчас же микробиолог Мохамед Сархан из Eurac Research опроверг этот диагноз. Ученый в области ДНК сообщил, что его группа исследователей идентифицировала «неизвестный патоген» в тканях мозга Бишофф, содержащий гены, обнаруженные в современных бактериях, которые вызывают поражения костей и легочные симптомы.

Рука Анны Катарины Бишофф Фото: Adrian Michael / CC by SA 3.0

Использование ртути для лечения сифилиса было обычным явлением в прошлом. Однако открытие ранее неизвестного патогена предполагает, что болезнь Бишофф могла быть неправильно диагностирована. Сархан сказал, что идентификация возбудителя в останках женщины «может дать новое понимание эволюции и распространения болезней в прошлом».

Теперь, когда предыдущие утверждения относительно прабабушки Джонсона в шестом поколении отброшены, факты, касающиеся жизни женщины, начинают обретать смысл. Отец Анны Катарины был священником, и после его смерти семья переехала в Базель, где она вышла замуж за священника и прожила в браке более 40 лет. Учитывая, что у нее было семеро детей, четверо из которых дожили до совершеннолетия, идея о том, что ее состояние было вызвано сифилисом вызывало вопросы, поскольку казалось, что ее жизнь полностью посвящена семье и религии.