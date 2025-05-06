Ученые изучили опьянение в разные времена года

Японские специалисты пришли к выводу, что летом люди пьянеют быстрее.

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Ученые из Японии выяснили, что летом человек пьянеет быстрее, а зимой лучше усваиваются углеводы из алкоголя. Лабораторные мыши быстрее трезвели в зимних условиях, что объясняет рост отравлений алкоголем летом.

Исследование макак показало, что у самок зимой повышается активность генов, отвечающих за усвоение сахаров, помогая организму извлекать больше энергии даже из бедного рациона, включая алкоголь. Эти выводы важны для понимания особенностей обмена веществ и риска набора веса зимой.

Ранее сообщалось, что ученые помогли пьяным мышам протрезветь рекордно быстро.