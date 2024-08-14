Ученые начали ставить «надгробия» исчезнувшим ледникам

К концу XXI века Земля может потерять две трети своих ледников.

Ученые запустили проект под названием «Всемирный реестр потерянных ледников». Согласно прогнозам, к концу века две трети всех ледников планеты могут исчезнуть. Эта инициатива, возглавляемая исследователями из Университета Райса, была вдохновлена исчезновением ледника в Исландии в 2018 году. В память о нем были проведены символические похороны и установлен памятник, чтобы подчеркнуть климатические угрозы.

Профессор Саймена Хоу отметила, что мемориал Окйёкюдля вдохновил гляциологов со всего мира на подсчет исчезнувших ледников. В Новой Зеландии растаяло 264 ледника, а в Китае исчезло более 8300. Новый список будет включать 15 недавно утраченных и находящихся под угрозой ледников, который будет обновляться ежегодно.

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Проект «Всемирный реестр потерянных ледников» приурочен к 2025 году, объявленному Международным годом сохранения ледников. Запуск списка совпадает с открытием первого ледникового кладбища 17 августа в Исландии, где будут установлены 15 надгробий изо льда с названиями утраченных ледников.

Хотя это может показаться просто сентиментальным жестом, таяние ледников имеет серьезные последствия: повышение уровня океана угрожает прибрежным регионам, а также экосистемам и экономике. Последние исследования показывают, что ледники в Андах достигли наименьшего размера за последние 11 700 лет, что свидетельствует о быстром изменении климата на планете.

Ранее сообщалось, что на шельфовом леднике Антарктиды начали появляться гигантские дыры. Они могут быть связаны с образованием крупных айсбергов, откалывающихся от ледяного континента.