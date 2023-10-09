Ученые нанесли на карту «затонувший» восьмой континент Земли

Исследователи подтвердили существование Зеландии после столетий спекуляций на эту тему.

Недавно специальная группа исследователей во главе с новозеландским научно-исследовательским институтом GNS завершила картографирование Зеландии – обширной территории, которую некоторые учёные считают полноценным затонувшим континентом, а не микроконтинентом или его фрагментом, как предполагалось раньше. В процессе работы учёные собрали генетические образцы а с затопленного континента и открыли там богатый набор минералов, включая песчаник, базальтовую лаву и известняк.

Анализируя эти образцы, исследователи обнаружили магнитные аномалии, и эти бесценные данные послужили основой для составления географических характеристик некогда большей частью затопленного континента и создания комплексной карты.

Научная теория, подтвержденная командой GNS Science, предполагает, что затопление Зеландии связано с движением тектонических плит, которое произошло в результате фрагментации древнего суперконтинента Гондвана. Со временем, когда Антарктида отделилась от Зеландии, кора континента истончилась, в конечном итоге погрузив его в глубины океана.

Картирование Зеландии представляет собой значительный шаг вперед в нашем познании геологической истории Земли и динамических процессов, которые формировали нашу планету на протяжении миллионов лет. Это открытие не только обогащает наши знания о сложной геологии Земли, но также подчеркивает важность продолжения научных исследований в этом направлении.

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В 1642 году голландский исследователь Абель Тасман, известный тем, что он назвал австралийский остров Тасмания в честь себя, прославился своей встречей с другим островом, который сейчас называется Новой Зеландией.

Однако пребывание Тасмана там было недолгим и омрачилось конфронтацией с коренным народом маори, в результате которой погибли четыре европейца. Это повлекло спешное возвращение путешественников в Нидерланды. Тем не менее, во время своего экраткого визита Тасман убедился в существовании неведомого миру восьмого континента.

Исследователи отметили, что Новая Зеландия и соседняя с ней группа островов Новая Каледония никогда не считались частью австралийского континента, хотя термин «Австралазия» часто используется для описания этой части суши в совокупности с островами в юго-западном Тихоокеанском регионе.

Ученые считают, что на затопленной Зеландии вряд ли проживали люди. Но само открытие и подтверждение существования этого континента является важной вехой в исследованиях.