Ученые нашли 19 тысяч новых подводных гор

Специалисты обновили карту подводного рельефа мирового океана.

Ученые из Института океанографии имени Скриппса (США) и Национального университета Чунгнам (Южная Корея) при помощи информации от спутников-радаров нашли 19 тысяч новых подводных гор. Специалисты решили выявить, а затем нанести на карту максимальное число данных о подводном рельефе. Устройства позволили измерить высоту поверхности океанов, меняющейся из-за гравитационного притяжения — следствия топографии дна. Так были обнаружены 19 тысяч новых подводных гор.

На сегодняшний день картированы лишь 25 процентов морского дна — науке не известно точное число подводных гор и вулканов, что критично для подводных лодок. Известно как минимум о двух случаях столкновения американских субмарин с подводными горами.

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Новые карты, подготовленные специалистами из США и Южной Кореи, также помогают выявлять точки месторождений — дело в том, что подводные горы могут содержать большое количество редких минералов. Еще один полезный фактор этой работы состоит в том, что геологи получат возможность лучше отображать тектонические плиты Земли и ее геомагнитное поле. Вокруг ряда подводных гор также имеется подходящая среда обитания для морской флоры и фауны.

Главная особенность подводных гор состоит в том, что они оказывают сильное влияние на глубоководное течение океана. Когда течения сталкиваются с горами, пласты воды выталкиваются вверх и уносят с собой более холодную воду. Это особенно актуально в условиях глобального изменения климата — океаны поглощают больше тепла и углекислого газа из атмосферы.

Ранее сообщалось, что российские океанологи открыли в Арктике неизвестное теплое течение.