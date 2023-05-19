Ученые нашли антидот для самого смертельного гриба в мире

Они надеются, что теперь бледная поганка перестанет убивать.

Бледная поганка (Amanita phalloides) виновна в более чем 90 процентах смертей из-за отравления грибами. И мы до сих пор не до конца понимаем, почему она такая смертоносная. Из-за этого ученым было сложно искать противоядие от отравления поганкой – получалось буквально «ищи то, не знаю что».

Но теперь они идентифицировали вещество, которое может работать как антидот при отравлении бледной поганкой. И это вещество уже одобрено Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Министерства здравоохранения США (FDA).

Главный токсин поганки содержится в ее шляпке и носит название альфа-аманитин. Исследовательская группа под руководством китайских химиков показала, что найденное вещество может снижать его активность у человека и мышей, эффективно блокируя α-аманитин-индуцированную гибель клеток.

Через несколько часов после употребления в пищу бледных поганок у людей могут возникнуть желудочно-кишечные симптомы, которые проходят через день или два, создавая ложное впечатление, что все в порядке. Но это не так. С момента приема внутрь токсины гриба разъедают печень, вызывая симптомы, указывающие на серьезное повреждение органа. Без медицинского вмешательства яд бледной поганки может привести к отказу печени, а иногда и почек, что часто приводит к смерти.

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Чтобы разобраться в токсичности этого гриба исследователи использовали полногеномный скрининг CRISPR на линии клеток человека HAP1, чтобы исследовать разрушительное воздействие α-аманитина. Ранее этот метод позволил ученым определить молекулярные механизмы яда кубомедузы и разработать средства против него.

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Когда команда провела скрининг α-аманитина, они обнаружили, что биосинтез белков, называемых N-гликанами, играет значительную роль в гибели клеток, вызванной токсином. Дальнейшие исследования показали, что фермент под названием STT3B, который необходим для синтеза N-гликанов, по-видимому, является ключом токсичности α-аманитина.

Затем ученые проверили вещества, уже одобренные FDA в качестве кандидатов в антидоты, выявив потенциальный ингибитор STT3B – индоцианин зеленый. Оставалось только проверить эти выводы. В тестах на мышах животным вводили токсин, а затем через 4 часа их подвергали воздействию индоцианина зеленого, чтобы имитировать вероятный сценарий лечения отравленных людей. Впоследствии у этих мышей было обнаружено меньше повреждений органов.

Однако если противоядие давали мышам через 8 или 12 часов после отравления, целебного эффекта уже не было. Это значит, что необратимые повреждения органов при отравлении бледной поганкой возникают быстро и необходимо начинать лечение как можно скорее.

Ученые отмечают, что необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы определить, как именно индоцианин зеленый подавляет α-аманитин, и оценить, насколько безопасно его применение к людям, но эти первые результаты обещают появление противоядия от поганок в недалеком будущем.