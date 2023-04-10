Ученые нашли доказательства: в Европе принимали наркотики еще 3000 лет назад

Об этом экспертам рассказали волосы.

Человеческие волосы, обнаруженные в пещере на средиземноморском острове, являются старейшим в Европе прямым свидетельством того, что люди принимали галлюциногенные препараты. Об этом говорит новое исследование ученых из Испании.

Примерно 3000 лет назад посетители пещеры Эс-Карриткс на Менорке (возможно, шаманы, проводившие духовные и лечебные ритуалы) употребляли в пищу растения, содержащие вещества, изменяющие сознание.

Признаки человеческой деятельности в пещере, в том числе более 200 человеческих могил, расположенных в камере у входа, ранее датировались периодом от 3600 до 2800 лет назад. Исследователи также обнаружили множество предметов в небольшой яме во внутренней камере пещеры, в том числе шесть деревянных контейнеров, в каждом из которых были пряди человеческих волос.

Исследователи использовали высокоэффективную жидкостную хроматографию и масс-спектроскопию высокого разрешения, чтобы проверить наличие различных химических веществ в волосах и обнаружили психоактивные ингредиенты в трех из них.

Прядь волос, найденная в пещере Фото: Universitat Autònoma de Barcelona

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Два вещества, атропин и скополамин из растений паслена, вызывают дезориентацию, галлюцинации и изменение физических ощущений. Другой, эфедрин, повышает энергию и бдительность. По словам исследователей, шаманы знали, как безопасно обращаться с этими потенциально токсичными растениями и употреблять их в пищу.

Исследователи предполагают, что люди, стремящиеся сохранить древние традиции, прятали волосы и другие ритуально значимые предметы в Эс-Карриткс, поскольку растущее население Менорки стимулировало социальные изменения между 3000 и 2800 лет назад. Погребальные ритуалы включали окрашивание прядей волос на трупах в красноватый цвет, а затем отрезание некоторых прядей, чтобы положить их в контейнеры, оставленные возле могил.

Доказательства доисторического использования галлюциногенов, обнаруженные в этом последнем исследовании, согласуются с тем, что было обнаружено во многих других древних местах по всему миру.

«Потребление людьми лекарственных растений – давняя традиция. Объединив множество различных областей исследований (археологию, антропологию, химию, фармакологию, этноботанику и иконографию и другие), удалось проследить эту привычку до доисторических времен в Евразии, Северной Америке и Южной Америке», – пишут исследователи.

Использование галлюциногенных веществ, вероятно, восходит к десяткам тысяч лет, в период палеолита. Но веских доказательств, точно показывающих, когда и как употреблялись изменяющие сознание психоактивные вещества, мало, и именно поэтому так важно обнаружение запечатанных деревянных ящиков с зараженными прядями волос в пещере на Менорке.