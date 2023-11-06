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Ученые обнаружили древнейшие наскальные изображения на Алтае

Фото: ИАЭТ СО РАН

Возраст изображений составляет 10-12 тысяч лет до нашей эры.

Специалисты Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ) вместе с монгольскими коллегами нашли в монгольской части Алтая наскальные изображения возрастом 10-12 тысяч лет. Об этом рассказал заведующий отделом археологии палеометалла ИАЭТ Вячеслав Молодин.

«Это памятник Бага-Ойгур-5, правый берег, где обнаружено святилище с древнейшими на сегодняшний день наскальными изображениями», — сказал он.

Специалист пояснил, что речь идет об изображениях «калгутинского стиля», которые относятся к концу плейстоцена — началу голоцена (современной геологической эпохи) возрастом 12-10 тысяч лет до нашей эры. Ранее в том же районе Алтая находили выполненные в этом стиле изображения носорогов и мамонтов.

«Было найдено более 20 композиций замечательных, помимо типичных изображений лошадей здесь найдены изображения и быков, и оленей, и змей, все это образует не просто отдельные рисунки, а композиции, которые позволяют нам, я думаю, более предметно в ближайшем уже будущем говорить о ритуальной практике населения, которое в этих районах Монгольского Алтая обитало», — рассказал Молодин.

При этом ученый уточнил, что такое святилище найдено впервые.

«На площади где-то 20 квадратных метров заглаженных ледником скал мы наблюдаем сосредоточение этих древнейших рисунков так называемого «калгутинского стиля». В ряде случаев мы наблюдаем, что отдельные калгутинские изображения были перекрыты более поздними рисунками эпохи бронзы, хорошо датированными, там изображены колесницы, лошади, человек на колеснице», — отметил Молодин.

Ранее стало известно, что башкирские ученые смогли расшифровать календари беременности первобытных женщин, изображенные на наскальных рисунках — об этом рассказал доцент Уфимского университета науки и технологий Айрат Багаутдинов. 

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