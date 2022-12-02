Ученые нашли кости древнейшей домашней собаки Европы

Специалисты смогли идентифицировать остатки из испанской пещеры Эрралла.

Группа ученых из Университета Страны Басков сумела идентифицировать кости одной из древнейших домашних собак Европы. Остатки животного — в том числе плечевую кость — обнаружили еще в 1985 году в ходе раскопок в испанской пещере Эрралла (раскопками руководил археолог Хесус Алтуна). Изначально специалисты установили, что почти полностью сохранившиеся кости принадлежат одному из представителей семейства псовых. К нему относятся многие звери, в том числе волки, собаки, лисы и койоты. Но точно установить вид животного из пещеры Эрралла ученые до последнего времени не могли.

Однако команда факультета эволюционной биологии во главе с профессором Кончи де ла Руа применила недавно появившиеся технологии и при помощи них проанализировала костные остатки. Исследователи провели морфологический, радиометрический и генетический анализ, что позволило идентифицировать вид — Canis lupus Familiaris (домашняя собака). При этом возраст костей составил от 17 096 до 17 410 лет. Это значит, что собака Эрралла жила в мадленский период верхнего палеолита и является одной из древнейших домашних собак, когда-либо найденных в Европе.

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«Полученные нами результаты повышают вероятность того, что одомашнивание волка произошло раньше, чем предполагалось до сих пор, по крайней мере, в Западной Европе, где взаимодействие палеолитических охотников-собирателей с дикими видами, такими как волк, могло усилиться в районах ледниковых убежищ (таких как франко-кантабрийский рефигиум) в тот период климатического кризиса», — отметила Кончи де ла Руа.

Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили в Эфиопии кости гигантской выдры, которая жила в этом регионе примерно 2,5 миллиона лет назад. Трехсантиметровые зубы и бедренная кость длиной 33 сантиметра помогли ученым определить, что весило животное около 200 килограммов. Для сравнения: современные выдры весят не более шести килограммов.