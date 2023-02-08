Ученые нашли лекарство против амебы, «поедающей мозг»

Врачи успешно вылечили пациента от редкой инфекции головного мозга с помощью препарата, обычно используемого для лечения инфекции мочевыводящих путей.

Перспективность препарата была продемонстрирована в недавнем отчете о клиническом случае, опубликованном в январе в журнале Emerging Infectious Diseases, в котором описывается 54-летний мужчина, в мозг которого проникла амеба Balamuthia mandrillaris. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, одноклеточный организм живет в пыли, почве и воде и может попасть в организм через кожные раны и порезы или через легкие при вдыхании.

Затем амеба может попасть в кровоток и мозг, вызывая очень редкую инфекцию, называемую «гранулематозным амебным энцефалитом», которая убивает около 90% пораженных людей.

Человек в отчете о случае сначала лечился в больнице Северной Калифорнии от необъяснимого припадка. Магнитно-резонансная томография (МРТ) выявила массу в левой части его мозга, окруженную опухолью. В этот момент мужчину перевели в Медицинский центр Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), где врачи взяли образцы ткани головного мозга пациента и прозрачной жидкости, окружающей головной и спинной мозг. Этот анализ выявил B. mandrillaris в мозгу мужчины.

После консультации с CDC врачи назначили агрессивный режим противопаразитарных, антибактериальных и противогрибковых препаратов.

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«Это то, что рекомендуется, потому что именно это использовали у выживших пациентов», – Наташа Споттисвуд, врач-инфекционист из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

К сожалению, лечение вызвало серьезные побочные эффекты, в том числе почечную недостаточность, и пациент не избавился от амеб. В поисках другого решения Споттисвуд откопала отчет 2018 года, в котором ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли доказательства того, что антибиотик под названием нитроксолин может убить B. mandrillaris в лабораторных условиях.

Препарат одобрен в Европе, но не в США, поэтому медицинская бригада запросила разрешение на его использование в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Они получили одобрение, начали терапию нитроксолином и наблюдали быстрое улучшение в течение недели.

Вскоре больного выписали из больницы, и он продолжал принимать дома нитроксолин вместе с другими лекарствами. Тем временем врачи UCSF наблюдают за вторым пациентом, инфицированным B. mandrillaris, который начал получать нитроксолин. У него также наблюдаются значительные улучшения.