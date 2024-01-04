Ученые нашли на севере России загадочное «грибоживотное»

Для нового вида пока даже не успели придумать название.

Ученые Сибирского отделения (СО) РАН в ходе экспедиции на Кольский полуостров, Таймыр и Забайкалье открыли новый вид слизевика — это загадочное существо выглядит как гриб, но ведет себя как животное (хотя по сути не является ни тем, ни другим).

По словам завлабораторией экологии и геоботаники СО РАН Евгения Зибзеева, для нового вида пока даже не придумали названия.

«Морфологически, анатомически и генетически не найдено ни одного (похожего) объекта, кроме одного далекого вида, но четко отличающегося по своим показателям. Название нужно обсуждать», — отметил Зибвеев.

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Слизевик — это уникальное существо по своим характеристикам: у него полностью отсутствует нервная система, однако есть зачатки интеллекта. Слизевик может анализировать пространство и строить оптимальный маршрут до источника пищи, а передвигается он при помощи механизма течения цитоплазмы.

В современной систематике организмов слизевики еще не классифицированы окончательно. В эту группу входит несколько видов неродственных эукариотов, которые могут свободно жить и как отдельные клетки, и как многоклеточные репродуктивные структуры. Известно более 900 видов слизевиков, встречающихся по всему миру. Они могут иметь разные цвета, но самым распространенным является желтый, представленный группой организмов Physalum polycephalum.

Этот слизевик не имеет ни рта, ни желудка, ни глаз, но в то же время может обнаружить еду и переварить ее. У организма насчитывают 720 полов, что лишает его всяческих проблем с разможением. Двигается слизевик без ног или крыльев со скоростью до 1 см в час. Если его разрезать пополам — заживет за пару минут. «Слизь» практически бессмертна: опасность для нее представляют только свет или засуха, но и в этом случае она не умирает, а лишь впадает в спячку. При возвращении благоприятных условий организм снова пробуждается.

Ранее группа ученых под руководством специалистов университета Алгомы (канадская провинция Онтарио) выяснила, что слизевики способны справляться со сложными задачами.