Ученые нашли неизвестные вирусы на зубных щетках и насадках для душа

Большинство из них относятся к бактериофагам и безвредны для человека.

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Исследователи из Северо-Западного университета в Иллинойсе (США) обнаружили, что в душевых насадках и зубных щетках обитает множество разнообразных вирусов, многие из которых ранее не были известны науке. Руководитель проекта Эрика М. Хартманн отметила, что результаты работы команды удивительны, учитывая огромное количество найденных вирусов, включая те, которые мало изучены и абсолютно новые.

Ученые обнаружили приблизительно 600 различных вирусов, большинство из которых относятся к категории бактериофагов — типов вирусов, живущих и размножающихся внутри микробов. Эти вирусы безвредны для человека. В связи с этим специалисты советуют не переусердствовать с дезинфекцией в ванных комнатах, чтобы предотвратить появление бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Ранее ученые впервые обнаружили организм, который ест вирусы.