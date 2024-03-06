Ученые нашли необычных червей: они неуязвимы к радиации Чернобыля

Беспозвоночные оказались приспособлены к экстремальным условиям.

ДНК крошечных червей-нематод вида Oscheius Tipulae (O. Tipulae) оказалась почти неуязвимой к многолетнему радиационному фону Чернобыльской зоны отчуждения — к таким выводам пришли ученые из Нью-Йоркского университета (США). Специалисты изучили нематод, которые были собраны в Чернобыльской зоне отчуждения в ходе экспедиции в 2019 году.

После этого червей заморозили для длительного хранения. Ученые секвенировали геномы чернобыльских O. Tipulae, а затем сопоставили их с ДНК O. Tipulae из других частей мира. При этом ни один из анализов не показал признаки радиационного повреждения геномов нематод из Чернобыля.

Согласно данным более ранних исследований, другие растения и животные, которые обитают рядом с Чернобыльской АЭС, как физически, так и генетически отличаются от своих сородичей, которые населяют другие места. Ученые связывают это с многолетним воздействием радиации на их геномы, которое вызывает разные мутации.

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Как считают специалисты, черви-нематоды оказались устойчивы к радиации из-за своей приспособленности к жизни в экстремальных условиях. Исследователи также отметили, что изучение реакций простых организмов на радиоактивные мутагены позволяет лучше понять природу индивидуальной стойкости некоторых людей к мутациям.

Ранее сообщалось, что волки, которые обитают в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, имеют особый геном, позволяющий им не умирать от рака.