Ученые нашли под Псково-Печерским монастырем загадочное помещение

Оно может хранить тайны древней истории.

Специалисты Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) нашли под Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем загадочное помещение. Ранее ученые знали лишь о двух потаенных местах святыни. Однако изучая склеп, спрятанный за иконой размером в рост человека, исследователи нашли вход в еще одно пространство.

Как оказалось, подземная Троицкая улица под монастырем имеет не только продолжение, но и ведет в помещение размерами 3x6 метров и три метра в высоту.

По мнению профессора МИФИ Натальи Полухиной, которая участвует в исследовании, под Успенским Псково-Печерским монастырем может скрываться еще много помещений, хранящих тайны древней истории.

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Что касается уже обнаруженного помещения, то открыть его специалистам помогла так называемая методика мюонографии. Она позволяет определять невидимые для человека границы поверхностей благодаря потоку космических частиц.

Ранее сообщалось, что международная группа археологов в городе Митла (Мексика) нашла под христианской церковью руины индейского храма, который существовал еще до прихода в регион испанских колонизаторов.