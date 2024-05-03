Ученые нашли признаки эволюции у свинозадого червя

И к важным новостям, как говорится. Кстати, странное существо одновременно напомнило учёным зад свиньи и «губы Мика Джаггера».

Американские океанологи заподозрили, что червь, прозванный «таинственной каплей» или «свинозадым червем», претерпевает эволюционные изменения. Сотрудница Калифорнийского океанографического института Карен Осборн рассказала, что этот необычный глубоководный червь сильно отличается от своих генетических родственников.

«Меня сразу же привлекло это странное существо, которое, с одной стороны, напоминало зад свиньи, а с другой — губы Мика Джаггера [солист знаменитой рок-группы Rolling Stones — прим. Russian Traveler]», — отметила Карен Осборн.

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Размеры червя сравнимы с лесным орехом. По словам Осборн, «таинственная капля» в 5-10 раз крупнее типичных представителей своего вида — пергаментных червей. Кроме того, «капля» может передвигаться благодаря своей раздутой средней части тела. Ученые сделали вывод, что «свинозадый червь» находится в процессе эволюционного скачка.

Червь был обнаружен в 2001 году и получил название Chaetopterus pugaporcinus. Он светится синим цветом и выделяет светящуюся зеленую слизь, вероятно, для защиты от хищников. «Капля» питается детритом, или «морским снегом» — частицами мертвых животных, их экскрементами и другой органикой, оседающей на морское дно. Червь плетет сеть из слизи на дне и таким образом собирает с него частицы пищи.

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