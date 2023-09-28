Ученые нашли реальные аналоги волшебных предметов из «Властелина колец»

Так специалисты Пермского Политеха подготовились ко Дню хоббита.

Ученые из Пермского Политеха нашли в реальном мире аналоги волшебным предметам из саги Джона Толкина «Властелин колец» — они рассказали об этом ко Дню хоббита, который поклонники творчества писателя традиционно отмечали 22 сентября. Вот как параллели провели исследователи:

Око Саурона — радар. В мире «Властелина колец» Око Саурона — это огромный огненный глаз, при помощи которого можно заглянуть в любой уголок Средиземья. В реальном мире аналог Ока — это радар. «В мире Толкина Око было одно, а радары объединяются в сеть, что позволяет им захватывать больший участок для наблюдения. Наши земные технологии значительно совершеннее», — отметили в Пермском Политехе.

В мире «Властелина колец» Око Саурона — это огромный огненный глаз, при помощи которого можно заглянуть в любой уголок Средиземья. В реальном мире аналог Ока — это радар. «В мире Толкина Око было одно, а радары объединяются в сеть, что позволяет им захватывать больший участок для наблюдения. Наши земные технологии значительно совершеннее», — отметили в Пермском Политехе. Зеркало Галадриэль — телевизор. В саге Джона Толкина Зеркало Галадриэль — это магическая чаша, показывающая видения из прошлого, настоящего или будущего. Реальный аналог такого предмета — это телевизор, который можно подключить к сети и смотреть кадры как из прошлого, так и их настоящего. Другим аналогом Зеркала Галадриэль, к примеру, может быть нейросеть, способная, среди прочего, предсказать погоду.

В саге Джона Толкина Зеркало Галадриэль — это магическая чаша, показывающая видения из прошлого, настоящего или будущего. Реальный аналог такого предмета — это телевизор, который можно подключить к сети и смотреть кадры как из прошлого, так и их настоящего. Другим аналогом Зеркала Галадриэль, к примеру, может быть нейросеть, способная, среди прочего, предсказать погоду. Фиал Галадриэль — биолюминесценция. В мире «Властелина колец» Фиал Галадриэль представляет собой хрустальный сосуд, хранящий свет отраженной в воде звезды. Сосуд сияет в темных местах, придавая силу и мужество. Ученые Пермского Политеха сравнили его с биолюминесценцией — способностью живых организмов светиться: она встречается у бактерий, грибов и животных.

В мире «Властелина колец» Фиал Галадриэль представляет собой хрустальный сосуд, хранящий свет отраженной в воде звезды. Сосуд сияет в темных местах, придавая силу и мужество. Ученые Пермского Политеха сравнили его с биолюминесценцией — способностью живых организмов светиться: она встречается у бактерий, грибов и животных. Кольцо Всевластия — гипноз. У Джона Толкина Кольцо Всевластия — это предмет, порабощающий волю и дающий своему хозяину долголетие, сверхъестественную притягательность, а также способность становиться невидимым. Исследователи сравнили Кольцо Всевластия с гипнозом, под которым человек становится чувствительным к внушению.

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Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили новый род бабочек. Их отличительная черта — характерные оранжевые крылья и пятна на них, похожие на глаза. Такой внешний вид побудил команду ученых назвать этот род именем Саурона, темного владыки Мордора, чье всевидящее огненное Око наводило ужас на Средиземье в саге Джона Толкина «Властелин колец».