Ученые нашли скрытую экосистему под самой жаркой пустыней Земли

Она находится на глубине в четыре метра.

Исследователи открыли скрытую экосистему под наиболее засушливой и знойной пустыней Земли, на глубине четырех метров. В пустыне Атакама, находящейся в Чили, высшие формы жизни практически отсутствуют, но почва богата солями, включая сульфаты. Предполагается, что верхний слой толщиной 80 сантиметров может служить убежищем для бактерий от ультрафиолетового излучения и содержать некоторое количество воды.

Во время новой экспедиции ученые собрали образцы почвы на глубине более четырех метров в долине Юнгай, используя новый метод извлечения ДНК из неповрежденных клеток для дальнейшего секвенирования — определения последовательности нуклеотидов. Выяснилось, что в верхних 80 сантиметрах преобладали бактерии Firmicutes, а глубже 200 сантиметров — актинобактерии.

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Авторы предположили, что бактерии могли колонизировать почву 19 тысяч лет назад, прежде чем оказались погребенными под отложениями плайя (дна высохшего озера). «Сообщество» продолжало опускаться вниз на неопределенное расстояние, формируя ранее неизвестную глубокую биосферу под гипераридными пустынными почвами. Бактерии, вероятно, используют гипс в качестве источника воды.

Ранее сообщалось, что воду в пустыне научились добывать из солнечного света.