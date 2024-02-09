Ученые нашли следы древнего метеорита в ювелирных украшениях бронзового века

Он упал на землю миллион лет назад.

Ученые нашли следы метеорита, упавшего на Землю миллион лет назад, в так называемых «Сокровищах Виллены» — изысканных ювелирных украшениях бронзового века, которые были обнаружены в Испании в 1963 году. В «Сокровища Виллены» входят 59 предметов и украшений, сделанных из драгоценных металлов, железа и янтаря. Специалисты решили пристально исследовать одно из них — С-образный браслет из золота, который мог крепиться к мечу.

Как оказалось, некий искусный ювелир изготовил его в 1400-1200 годах до нашей эры. При этом, благодаря современным технологиям, ученые смогли установить, что в браслете есть фрагменты железа и никеля — их сплав идентичен метеоритному. Это открытие подсказало исследователям, что древние ювелиры вначале научились работать с метеоритным железом, а затем — с тем, что скрыто в недрах Земли.

Реклама

Ранее сообщалось, что в небе над Берлином взорвался и сгорел метеор Sar2736.