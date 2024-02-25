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Ученые нашли у приматов способность заботиться о сородичах-инвалидах

Фото: Unsplash

Сами обезьяны с физическими недостатками со временем могут адаптироваться к ним.

Многие виды приматов могут адаптироваться к своим физическим недостаткам — врожденным порокам или последствиям травм. К такому выводу пришли ученые из Университета Конкордия (Канада). Специалисты проанализировали 114 предыдущих работ 1931-2023 годов и выяснили, что 125 видов обезьян демонстрируют высокую степень приспособления к ограниченным возможностям.

При этом лучше всего к инвалидности адаптируются шимпанзе, за которыми идут японские макаки, макаки-резусы, макаки-крабоеды и павианы анубисы. Ученые отметили, что приматы приспосабливаются к жизни с физическими нарушениями благодаря гибкости поведения. Кроме того, обезьяны заботятся о своих неполноценных сородичах. Так, матери детенышей с пороками развития дают им дополнительное внимание и уход.

Помогают собратьям с ограниченными возможностями и взрослые особи. В частности, в работе канадских ученых описан случай, когда самец японского макака усыновил молодую осиротевшую обезьяну-инвалида и носил ее, передвигаясь на трех конечностях. Специалисты отмечают, что их исследование дает ценную информацию об адаптивных способах в животном мире.

Ранее сообщалось, что у самцов шимпанзе впервые обнаружили ночную эрекцию — до этого о таком явлении было известно только у людей мужского пола. 

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