Ученые нашли у собак из Чернобыля уникальные изменения ДНК

Поэтому они сильно отличаются от всех существующих пород собак.

Ученые из университета Южной Каролины (Колумбия, США) нашли у собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, уникальные изменения ДНК, существенно отличающие их от всех существующих пород. Для того, чтобы прийти к этому выводу, авторы работы собрали образцы крови 302 собак, которые на протяжении пяти лет жили как на самой Чернобыльской АЭС, так и в 15-45 километрах от эпицентра взрыва.

Из полученных образцов выделили нити ДНК, которые затем сравнили с аналогичными показателями у разных пород собак, а также их диких представителей. Это, в свою очередь, позволило выделить две разные популяции чернобыльских животных: одна из них проживает в непосредственной близости от реактора и в городе Припять, а вторая — чуть дальше, в городе Чернобыль. При этом геном двух групп собак отличался от обычных, в том числе породистых, дворняг и полудиких псов.

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Город Припять Фото: Unsplash

Важно и то, что генетические данные обоих популяций не были похожи друг на друга, несмотря на частое скрещивание. По мнению специалистов, причина этого — регулярное воздействие радиации. Стоит отметить, что за последние десятилетия генофонд чернобыльских собак постоянно пополнялся новым материалом — значит, в зону отчуждения попадали новые животные. По мнению исследователей, итоги их работы стоит учитывать в ходе будущих наблюдений того, как радиационная нагрузка влияет на геном диких животных.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили новую мутацию у животных рядом с Чернобыльской АЭС. Команда сотрудников Университета Уппсалы наткнулась на лягушек, поменявших свой окрас из-за воздействия радиации.