Ученые нашли у водорослей аналоги глаз

Эти специальные белковые молекулы могут реагировать на свет.

Группа исследователей из Университета Сорбонна (Франция) выяснила, как микроводоросли диатомеи используют фитохромы — белковые молекулы, способные реагировать на свет — чтобы находить свое место в водной среде. Этот процесс играет значимую роль в способности фитопланктона приспосабливаться к переменчивым условиям окружающей среды и поддерживать равновесие в морских экосистемах.

Диатомеи, которые являются важной составляющей фитопланктона, обеспечивают выработку почти половины мирового кислорода и активно поглощают углекислый газ, тем самым воздействуя на климат планеты. До недавнего времени ученые не могли точно определить механизмы, управляющие распределением этих микроорганизмов в океане. Новые открытия позволили исследователям глубже понять, как эти организмы реагируют на изменения в освещении.

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Выяснилось, что благодаря присутствию фитохромов в своем генетическом коде, диатомеи могут различать изменения в световом спектре. Это позволяет им точно определять свое положение в водном пространстве, что критически важно в областях с интенсивными течениями и перемешиванием воды, таких как полярные районы. Помимо этого, фитохромы помогают водорослям подстраиваться под смену времен года, ориентируясь на продолжительность светового дня.

Проведенный генетический анализ показал, что фитохромы имеются только у тех видов диатомей, которые обитают вне тропических зон. Это подтверждает предположение, что эти белки необходимы для адаптации к сезонным изменениям уровня освещенности.

Ранее сообщалось, что бурые водоросли могут ежегодно удалять из атмосферы до полумиллиарда тонн углекислого газа, сохраняя его в виде слизи.