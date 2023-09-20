Ученые нашли затопленный храм Афродиты у побережья Египта

Специалисты также обнаружили под водой новые уникальные сокровища.

На месте затонувшего храма у средиземноморского побережья Египта обнаружены новые «сокровища и тайны» — об этом рассказали в Европейском институте подводной археологии (IEASM) под руководством морского археолога Франка Годдио. Ученые сделали целый ряд открытий в ходе исследования древнего портового египетского города Тонис-Гераклион в заливе Абукир.

Затопленный город обнаружили еще в 2000 году, но исследователи до сих пор находят на его территории много древних сокровищ. На этот раз они были обнаружены под руинами храма бога Амона и восточнее от него. При этом помимо сокровищ специалисты нашли еще одно святилище, посвященное Афродите: в нем находились бронзовые и керамические предметы.

Древний портовый египетский город Тонис-Гераклион в заливе Абукир ушел глубоко под воду во время катастрофы, случившейся примерно в середине второго века до нашей эры. Специалисты предполагают, что город погубили многочисленные повышения и понижения уровня моря, а также землетрясения, частые в этом районе.

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Это означает, что греки, которым было разрешалось торговать и селиться в Тонис-Гераклионе во времена фараонов династии Саитов (664–525 годы до нашей эры), имели свои святилища. Кроме того, под водой нашли оружие греческих наемников, которые в те времена присутствовали в Египте. Что касается храма Амона, то в нем специалистов ожидал целый ряд находок.

«Были обнаружены драгоценные предметы, принадлежащие храмовой сокровищнице: серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и хрупкие алебастровые контейнеры для духов и мазей», — сообщили в IEASM.

В храм бога Амона приходили фараоны, чтобы получить подтверждение своей власти от верховного бога древнеегипетского пантеона. Новые открытия в заливе Абукир стали возможны благодаря новым технологиям геофизической разведки — они позволяют обнаруживать объекты, погребенные под слоями глины толщиной в несколько метров.

Ранее сообщалось, что подводные археологи, проводившие поиски недалеко от западного средиземноморского побережья города Поццуоли в центральной Италии, обнаружили остатки затопленного 2000-летнего набатейского храма, посвященного их богу Душаре.